Konzert für Kirchenorgel Adventsprogramm in der evangelischen Kirche Schledehausen

Gruppenbild mit Orgel: Pastor Tobias Patzwald mit Uwe Tholen, Ute Strakeljahn und Stefanie Shelp vom Organisationsteam des traditionellen „Konzert im Advent“. Foto: Johanna Kollorz

Bissendorf. Besinnlichkeit und Vorfreude auf das Fest – dafür steht das traditionelle „Konzert im Advent“ in der evangelischen St. Laurentiuskirche in Schledehausen. Am 10. Dezember laden die Musiker ab 17 Uhr zum stimmungsvollen Programm, dessen Erlös in die Restauration der Kirchenorgel fließt.