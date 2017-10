Reiterteams meistern Rätsel Horsa Bissendorf lädt zum bunten Orientierungsritt

Bissendorf. „Auf dem Rücken der Pferde liegt das Glück dieser Erde“, besagt ein bekanntes Sprichwort. Welche vielfältigen Rätsel und Aufgaben man mit seinem Ross bewältigen kann, verdeutlichte der dritte „Orientierungsritt“ des Reit- und Fahrvereins Horsa Bissendorf, zu dem 28 Teilnehmer antraten.

Der Startschuss für den „Orientierungsritt“ fiel Ende Juni. Für 14 Zweierteams und ihre Pferde galt es seitdem, in variabler Reihenfolge fünf verschiedene Stationen anzureiten – mal wie beim Geocaching mit Koordinaten oder aber klassisch nach Karte. Als jüngste Teilnehmerin war Marie Brune (15) dabei.

Geschicklichkeit, Logik, Geschmackssinn und sicheres Gespür beim Schätzen

Am jeweiligen Ziel angekommen mussten die Teams innerhalb von zwei Wochen mehrere Aufgaben lösen: Das eine Mal waren Geschicklichkeit von Pferd und Reiter gefragt, das andere Mal logisches Denken, guter Geschmackssinn oder ein sicheres Gespür beim Schätzen.

So konnten zum Beispiel Nadine Kuhrt und Ina Anneken punkten, als es im Wald ein 500 Gramm schweres Holzstück zu suchen galt. Mit 483 Gramm kamen die beiden Reiterinnen dem Ziel schon ziemlich nah.

An Station vier galt es dagegen, Wörterreihen zu bilden und die Pferde mit allen vier Hufen auf kleinen Holzklötzen zu „parken“. Station fünf sorgten mit Pulverfarben, auch Holi-Farben genannt, für tolle Aufnahmen und reichlich Spaß.

Horsa-Sportwartin Kim Kleine zog die Drähte

Organisiert und ausgeklügelt hatte alle Aufgaben Kim Kleine, Sportwartin des Reit- und Fahrvereins Horsa Bissendorf: „Anfang der Neunziger, als auch noch der Reitverein Stockumer Berg existierte, gab es einen gemeinsamen Herbstritt – mit ähnlichem Konzept, aber nur an einem Tag. Vor drei Jahren haben wir das Thema dann erstmals neu wiederbelebt“, erklärt die 27-Jährige, die immer wieder an den Aufgaben feilte.

Während die Übungen der dritten Station auf die Gelassenheit des Pferdes abzielten (Klappersack und Poloschläger inklusive), waren an Station eins Voltigierübungen aus Kindheitstagen gefragt. „Ich persönlich fand Station vier am schwersten. Im Pferdesattel sitzend mussten wir uns um 360 Grad drehen, absteigen, ums Pferd rumlaufen, drunter her klettern und von der falschen Seite wieder aufsteigen“, berichten zwei Teilnehmerinnen.

Zum Abschluss: Siegerehrung und geselliges Grillen

Nachdem von allen Teams Ende September die letzte Station angesteuert werden konnte, fand am Reitplatz eine kleine Siegerehrung mit Abschlussgrillen statt. Den ersten Platz mit 163 von 204 möglichen Punkten belegten Alina und Anke Tölle. Neben Möhren für ihre Pferde Carry, Silas und Elli war für die Erstplatzierten ein kleiner Pokal vorgesehen.

Platz zwei ging mit 161 Punkten an Sascia Bigus auf Marcello und Jutta Honerkamp auf Mr. Bean. Den dritten Platz mit 155 Punkten erstritten sich Tatjana Bretz auf Corado und Katja Nolte auf Casey. Extrapunkten konnten alle 14 Teams für das Erstellen einer bunten Fotocollage.

„Neben unseren Vereinsmitgliedern haben auch drei Gastreiter-Teams teilgenommen. Eines davon hat den Wettbewerb mangels eigener Pferde vor Ort sogar auf Steckenpferd und Drahtesel bestritten“, sagt Kim Kleine schmunzelnd während des geselligen Abschlusses.