Von Musik und Dummheiten AWO Bissendorf sponsert Klaviertheater für Grundschüler

Das „Klaviertheater Santa“ nahm 248 Grundschüler mit auf eine lustige und interessante Reise in die Welt des weltberühmten Komponisten Mozart. Foto: Johanna Kollorz

Bissendorf. In der Grundschule Bissendorf mit Sprachförderklassen war diese Woche eine echte Berühmtheit zu Gast: In zwei aufeinanderfolgenden Aufführungen entführte das „Klaviertheater Santa“ alle 248 Schüler kindgerecht in die Welt des weltbekannten Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart.