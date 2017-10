Feiern, tanzen, anbandeln Gute Stimmung beim elften Paulaner Oktoberfest in Bissendorf

Bissendorf. Partyhits nonstop und gut gekühlte Getränke wurden den Gästen beim elften Paulaner Oktoberfest in Bissendorf serviert. Im Gewerbepark trafen wieder Bewohner aller Bissendorfer Ortsteile aufeinander und auch manch weiter gereiste Gast feierte, flirtete und tanzte ausgelassen mit.

Überwiegend junge Partygäste bevölkerten das große Festzelt im Bissendorfer Gewerbepark. Als traditionskundig erwies sich eine gut gelaunte Gruppe junger Frauen im Alter von 18 und 16 Jahren aus Voxtrup und Bissendorf bezüglich des „Wiesen-Codes“: Trägt frau die Dirndl-Schleife links, ist sie ledig (Anbandeln also erwünscht), trägt sie die Schleife rechts, ist sie vergeben.

Nahtlose Beschallung durch DJs und bayrische Live-Band

Schon seit der ersten Ausgabe der Bissendorfer Wies´n dabei und somit ebenso zum Inventar gehörend wie die betanzten und beschunkelten Bänke, feuerten DJ Jens und sein Kompagnon Nils Partyhits nonstop ab.

Das eingespielte Duo lieferte sich nahtlose Übergänge mit der achtköpfigen Live-Band „Die Gaudirocker“. Die bayrische Kapelle um Frontmann Nobby, die Sängerinnen Heidi und Simone, Bandmaskottchen „Erwin“ (ein Geißbock) und reichlich Ulk-Utensilien war in diesem Jahr erstmals mit von der Partie.

Ganz oben auf der Hitliste standen bayrische und österreichische Stimmungshits wie Andreas Gabalier´s „Hulapahu“ oder S.T.S.´s „I will wieder hoam“. Aber auch kölsches Liedgut, Neue Deutsche Welle, einschlägige Ballermann-Kracher, aktuelle Charts und Klassiker mit Mitsing-Garantie wie Annen May Kantereits „Pocahontas“ füllten die Tanzfläche.

„Du, weißt Du was? Ich hab jetzt schon keine Stimme mehr. Ich kann Montag gar nicht telefonieren“, klagte eine Besucherin anderthalb Stunden nach dem Startschuss ihrer Begleitung beim Toilettengang ihr Leid.

Partygäste fast ausnahmslos in Trachten

Fast hundert Prozent aller Frauen schlugen zur zünftigen Sause im Dirndl auf. Nur wenige begnügten sich mit einer rot-weiß-karierten Bluse und Blue-Jeans – so wie Susanne Hindahl und Mariella Hohnemann. „Man fühlt sich damit hier irgendwie total underdressed“, sagten die beiden Besucherinnen aus Hannover, die ganz zufällig auf dem Oktoberfest aufeinandertrafen.

Karén Behrens aus Brockum feierte in fescher Krachlederner, paillettenbesetzter Trachtenjacke und schrill-pinkem Hut und fand die Stimmung klasse. „All diese Menschen über einen so langen Zeitraum hier ins Industriegebiet zu bekommen, ist schon eine Leistung“, betonte ihr Mann Wolfgang, mit dem sie wenige Tage zuvor auf der Original Wies´n in München war.

„Ich wollte es dieses Jahr bewusst etwas schöner und großzügiger haben und habe die Tische und Bänke dementsprechend gestellt“, sagte Veranstalter Hans-Dieter-Klahsen (HDK Concepte GmbH). Neu war in diesem Jahr auch, dass im Ausschankzelt vor dem Innenhof mit Imbissständen nicht mehr geraucht werden durfte. Immer wieder hatte das Sicherheitspersonal auch darauf ein entsprechendes Auge.

Während zu Beginn Schunkelhits von Wolle Petry, Pur und Helene Fischer den Takt angaben, überwog zu späterer Stunde die etwas härtere Tonart – samt den Ärzten, Toten Hosen, Bon Jovi, AC/DC und Co.

Sanitätsdienst verlief weitestgehend ruhig

Oktoberfestbier und Kurze fanden beim Feiern, Tanzen und Anbandeln guten Absatz. Getreu dem Mallorca-Hit „Wo war ich in der Nacht von Freitag auf Montag?“, bekam nicht jeder den gegen drei Uhr eingesetzten letzten Gratis-Shuttle vor dem Festzelt.

„Alles in allem war es ein ruhiger Dienst mit vielen kleinen Hilfeleistungen. Neben Kühlpacks und ein paar Wundschnellverbänden war auch zwei Mal seelsorgerischer Beistand von Nöten“, verriet Katrin Schwager vom DRK Bissendorf, die gemeinsam mit Kamerad Karl-Heinz Minks zum Sanitätsdienst angetreten war.