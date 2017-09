Modellwechsel: Mehr Liter im Wassertank Ortsfeuerwehr Schledehausen braucht neues Löschfahrzeug

Bissendorf. Heute bestellt, morgen da? Die Freiwilligen Feuerwehren können davon nicht einmal träumen. Mindestens zwei Jahre dauert wegen der langen Auslieferungsfristen die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs. Noch in diesem Jahr soll deshalb eine Ersatzbeschaffung für die Ortsfeuerwehr Schledehausen angeschoben werden.

Ein entsprechendes Votum des Gemeindekommandos gab Ortsbrandmeister Ulrich Brockmann am Montag an den Feuerwehrwehrausschuss weiter. Für das fast 25 Jahre alte LF 16/12 soll demnach ein HLF 20 Logistik bei der Ortsfeuerwehr Schledehausen als Schwerpunktfeuerwehr Einzug halten. Der Vorteil des Modellwechsels: Gegenüber dem alten Fahrzeug mit einem 1200 Liter Wasser fassenden Tank kann das künftige Modell mit 3000 Liter deutlich mehr Wasser mitführen.

„Bauchschmerzen“ mit Holte

Dass diese Aufstockung kein Luxus ist, zeigte in der Sitzung ein Blick in die Bedarfsplanung der Feuerwehr Bissendorf: Danach lässt die Löschwasserversorgung vor allem in einigen Außenbereichen zu Wünschen übrig. „Vor allem der Bereich Holte bereitet mir Bauchschmerzen“, räumte Ulrich Brockmann ein. Ein größerer Tank würde das Erstangriffsfahrzeug von der Löschwasserversorgung vor Ort deutlich unabhängiger machen.

Flexibilität ist auch mit Blick auf die technische Hilfeleistung ein wichtiges Stichwort. Denn nicht immer ist es möglich, dicht an die Einsatzstelle heranzufahren. Im neuen Hilfeleistungslöschfahrzeug sollen alle notwendigen Gerätschaften deshalb auf Rollcontainern vorgehalten werden, die bei Bedarf über eine Ladebordwand schnell abgeladen und an den Ort des Geschehens gerollt werden können.

Rund 330.000 Euro geschätzte Kosten

Auf rund 330.000 Euro belaufen sich die geschätzten Gesamtkosten. Um eine Anschaffung im Haushaltsjahr 2019/20 zu ermöglichen, soll wegen der langen Lieferzeiten die Ausschreibung schon im ersten Halbjahr 2018 erfolgen. Für die ersten 130.000 Euro müsste demnach Verpflichtungsermächtigung noch für 2018 erteilt werden. Die verbleibenden 200.000 Euro wären dann 2020 fällig. Die Ortsfeuerwehr Bissendorf ist unterdessen schon einen Schritt weiter: Die Ersatzbeschaffung für das TLF wurde bereits auf den Weg gebracht. Im Oktober soll nach Aussage des Gemeindebrandmeisters eine Vergleichsvorführung erfolgen.

In den Blick nimmt die mittelfristige Bedarfsplanung der Feuerwehr unterdessen auch die Feuerwehrhäuser. Während in Schledehausen und Ellerbeck kein Handlungsbedarf gesehen wird, mahnt das Gemeindekommando, den Standort in Bissendorf in Zusammenhang mit der Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbegebiete kritisch zu überprüfen. Für Jeggen startete bereits die Ausschreibung für das neue Rettungszentrum, in dem auch die Ortsfeuerwehr untergebracht werden soll.

Doch Gebäude und Geräte nutzen wenig ohne engagierte Freiwillige, die ihre Zeit und Kraft in den Dienst der Feuerwehr stellen. Wie es um den Nachwuchs bestellt sei, wollte deshalb Klaus Dierker (SPD) wissen. „Zur Zeit ist die Lage relativ entspannte“, berichtete daraufhin der Gemeindebrandmeister. Ausruhen kann und will sich die Bissendorfer Wehr darauf aber nicht, denn: „Das kann sich schnell ändern.“