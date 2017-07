Dokumentation in Dortmund Neues vom alten Berg in Schledehausen gibt es nie genug

Bissendorf. Wie lassen sich 160 Jahre Stahlgeschichte in Dortmund und 117 Jahre Gesundheit auf dem Berg in Schledehausen zusammenbringen? Der Ortshistoriker Paul Walter Wahl macht es möglich: mit einer Ausstellung im Firmenmuseum Hoesch schlägt er die Brücke zum ehemaligen Sanatorium.

117 Jahre alt ist die Geschichte des Berges in Schledehausen. Anfangs war es das Sanatorium mit markanten Gebäuden und besonderen Aufgaben, der Berg erlebte wechselvolle Zeiten zwischen einer weithin anerkannten Klinik und dem drohenden Verfall. Zumeist verschrieben sich die jeweiligen Besitzer der Gesundheitsvorsorge – wie auch heute. Mit der Übernahme des Osnabrücker Unternehmers Ralf Oeverhaus vor zwei Jahren und neuen Konzepten der Pflege durch Volker Oelrich erwacht der Berg zurzeit wieder. (Weiterlesen: Neue Pflegekonzepte auf dem Berg)

Dokumentation 100 Jahre Sanatorium

Es gibt also viel zu erzählen über diese Stätte, die Einrichtungen und die Menschen. Der Ortshistoriker Paul Walter Wahl machte das in seinem Buch „100 Jahre Sanatorium auf dem Berge“. „Eine Aktualisierung dieser Dokumentation ist dringend nötig,“ meint Paul Walter Wahl heute. Also recherchierte er aufs Neue und begab sich auf die Suche nach neuen Details zum alten Berg. Auch nach Dokumenten aus der Zeit, als das Sanatorium Kinderheim der Firma Hoesch war. Bis 1921 wurden auf dem Berg Giftgasverletzte des Ersten Weltkrieges behandelt und gepflegt, dann überließ Dr. Johannes Guischard den Besitz der Firma Hoesch. Die hatte mit der Übernahme der Häuser die Gesundheit der Mitarbeiter und deren Kinder im Blick. Das Sanatorium wurde Betriebskinderheim. Der Schledehauser Berg wurde zum Gesundbrunnen der Ruhrgebietskinder. Von 1922 bis 1935 war die Einrichtung Erholungsheim für zeitweise bis zu 250 Kinder.

Hoesch auf dem Berge

Speziell um diese Zeit ging es Paul Walter Wahl, als er während seiner Recherche bei Michael Dückerhoff, Kurator des Hoesch Museums in Dortmund, anrief. Aus diesem Telefonat wurde mehr, es entwickelte sich die Idee, eine Ausstellung zur Schledehauser Hoesch-Zeit zu konzipieren. Das Ergebnis ist jetzt in trockenen Tüchern: „Hoesch auf dem Berge“ – so der Titel der Ausstellung. Sie wird am 10. November 2017 im Hoesch Museum im historischen Portierhaus der Westfalenhütte in Dortmund eröffnet. Paul Walter Wahl bestückt die Ausstellung mit Dokumenten, Fotos und Texten, das Museumsteam um Michael Dückerhoff sorgt für Möbel, Küchengeschirr, Kleidung und anderes aus dieser Zeit des Heosch-Kinderheims. Auf 17 Bildtafeln und in vier Themenbereichen wird die ehemalige Firmeneinrichtung in Schledehausen präsentiert. Hoesch gehört heute zum Thyssen-Krupp Konzern, mit Sitz in Duisburg.

Auf der Suche nach neuen Dokumenten

Sein Dokumenten- und Wissensfundus sei zwar erheblich, aber noch nicht groß genug, meint Wahl. Der 80-Jährige sucht also wieder nach Neuem aus der alten Zeit des Berges, in diesem Fall nach weiteren Fotos, Schriftstücken, z.B. Arbeitsverträgen, denn viele Frauen aus Schledehausen und Umgebung hatten damals auf dem Berg ihren Arbeitsplatz. Vieles, was sich damals ereignete und in irgendeiner Form festgehalten wurde, eigne sich, um als Exponat die Ausstellung „Hoesch auf dem Berge“ in Dortmund noch vielseitiger zu machen, meint Paul Walter Wahl.

(Kontakt: paul.wahl@freenet.de, Telefon 0163-1478111).