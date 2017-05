Wirtschaft 4.0 Akademieabend in Bissendorf zum Thema digitale Arbeitsplätze

Bissendorf. Welche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat die schon begonnene Digitalisierung der Wirtschaft? Und was geschieht mit jungen Leuten, die Schwierigkeiten mit komplexer werdenden Anforderungen haben? Das war Thema bei einem Akademieabend der Caritas und Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung im Technologie Centrum Bissendorf.

Was steckt hinter dem Schlagwort „Industrie 4.0“? Zumindest keine klare Vorstellung, wie etwa Harald Schlieck vorlegte. „Wir stochern da alle noch im Nebel“, meinte der der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. Tendenzen ließen sich aber vermutlich erkennen. Etwa, dass der Anteil der Abiturienten, die sich zuletzt um Ausbildungsplätze beworben hätten, gestiegen sei. Für Schlieck ein Zeichen, dass Bewerber und Betriebe auf komplexer gewordene Ausbildungsverhältnisse reagieren.

Gelassenheit

Hauptgeschäftsführer Marco Graf (Industrie- und Handelskammer), zeigte sich in Sachen Digitalisierung gelassen. „Die Ur-Frage dahinter: Wird uns die Arbeit ausgehen? – die möchte ich verneinen. In der Menschheitsgeschichte hat sich technologischer Fortschritt immer so entwickelt, dass hinterher mehr Arbeit da war als vorher“, so Graf. Und: „4.0“ denke man eher im Bereich der Industrie und die mache nur 20 Prozent der Ökonomie aus.

Auch Christiane Fern (Arbeitsagentur Osnabrück) meinte, sie rechne nicht mit Jobverlusten, wohl aber mit Jobumwandlungen und steigenden Anforderungen. Was aber tun mit jungen Menschen, die aus verschiedensten erst mal nicht in der Lage scheinen, den komplexer werdenden Ansprüchen zu genügen, fragte Moderator Ludger Abeln.

Technische Fertigkeiten

Für diese Gruppe gebe es zum einen seit Jahren verschiedenste Programme, um sie für den Arbeitsmarkt fit zu machen, berichtete Harald Schlieck. Zum anderen aber brauche es oft nicht Nachschulung technischer Fertigkeiten, sondern sozialer Umgangsformen.

Steigende Digitalisierung

Christiane Fern prognostizierte, dass man bei zunehmenden Fachkräftemangel, weniger auf Zertifizierungen, denn auf Kompetenzen schauen werde. Sabine Depew (Caritas Köln) sah in der steigenden Digitalisierung Chance für Menschen mit Handicap. Sie könnten dadurch besser in Kommunikationsprozesse einbezogen werden.

Förderschulen fördern

Beifall gab es für das Plädoyer von Andreas Viehoff. Der Leiter der Comeniusschule in Georgsmarienhütte berichtete von zunehmenden Entwicklungsrückständen seiner Schüler. Sein Vorschlag: Absage an das Vorhaben, die Förderschulen abzuschaffen. „Ihre Qualität ist die Bindungsarbeit und genau die verlieren wir, wenn wir die Schüler nicht mehr von Anfang bis zur Fertigstellung der Ausbildung begleiten.“