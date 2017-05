Rettungshubschrauber in Nemden Ehefrau reanimiert Mann nach Herzinfarkt in Bissendorf

Bissendorf. Unschönes Ende eines Feiertagsausflugs: Mit dem Rettungshubschrauber musste ein 48-Jähriger am Donnerstag von Bissendorf/Nemden in eine Osnabrücker Klinik geflogen werden.

Mit dem Fahrrad war ein Ehepaar am Donnerstag auf der Warringhofer Straße im Bissendorfer Ortsteil Nemden unterwegs, als der 48-Jährigen Ehemann einen Herzinfarkt erlitt. Das teilt die aufnehmende Polizeidienststelle in Melle mit. Der Mann stürzte in Folge des Infarktes mit seinem Rad und erlitt bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen.

Die Ehefrau des Gestürzten reanimierte ihren Mann bis der Notarzt an der Unfallstelle eintraf. Der entschied sich aufgrund der schwere der Verletzung und des Infarktes, den Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Osnabrücker Klinik bringen zu lassen. Nähere Angaben zum Gesundheitszustand des Mannes liegen derzeit nicht vor. Die Ehefrau wurde von den Einsatzkräften betreut.