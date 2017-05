Zeitlos und mitten aus dem Leben Solo-Theaterstück mit Markus Veith in Wissingen

cby Bissendorf. Eine beeindruckende schauspielerische Leistung bot Markus Veith mit seinem Solo-Theaterstück „Ein jeder Narr tut was er will“ in der Grundschule Wissingen. Auf Einladung des Kulturverein Bissendorf (Kubiss) wandelte der Schauspieler und Autor nicht nur auf den Spuren Wilhelm Buschs, sondern erweckte den Dichter und Zeichner förmlich zum Leben.

Wilhelm Busch hätte vermutlich seine helle Freude gehabt, hätte er dem intensiven Spiel von Markus Veith zusehen können. Der Dortmunder Schauspieler und Autor schlüpfte in Buschs Rolle, und sein Versuch, sich dieser Künstlerpersönlichkeit zu nähern, wurde zu einem in jeder Hinsicht mitreißenden Erlebnis. Schwer vorstellbar, dass sich der geistige Vater von Max und Moritz mit mehr Hingabe und Ausdrucksstärke darstellen lässt, so sehr schien Veith mit seiner Rolle zu verschmelzen.

Anekdoten in Versform

Gemütlich schaute die Werkstatt Buschs aus. Ein hölzerner Klappstuhl, ein Kleiderständer, eine Staffelei samt Malutensilien, unzweifelhaft die Einrichtung eines Künstlers. In schweren Frack, mit Hemd und Hosenträgern wandelte Veith alias Wilhelm Busch durch die Kullisse, stets eine Anekdote in Versform auf den Lippen, die mitten aus dem heutigen Leben gegriffen schien und doch der Feder des 1908 verstorbenen Dichters und Zeichners entstammte. Veiths Darbietung machte deutlich, wie zeitlos das Werk von Busch ist.

Philosophische Momente

Mit den beiden Werken „Balduin Bählmann, den verhinderten Dichter" und „Maler Klecksel" erweckte der Schauspieler zudem zwei Personen zum Leben, die sich augenzwinkernd zwischen Sinnenfreuden und dem Wunsch nach Zurückgezogenheit bewegten. Köstlich, mit wie viel Inbrunst und nuancenreicher Gestik und Mimik Veith alias Bählmann etwa die Vorzüge des Junggesellenlebens pries und seinen Protagonisten amouröse Abenteuer, aber auch so manche Pein erleben ließ. Neben dem enormen Unterhaltungswert lag stets auch ein philosophisches Moment in dem Dargestellten. Seinen Ruf als entlarvender Menschenbeobachter hatte Wilhelm Busch schon zu Lebzeiten inne. Veith gelang das Kunststück, diese Gleichzeitigkeit und Tiefe der in Versform gehaltenen Texte zu vermitteln und Ihnen auch eine ganz eigene Form und Ausdruckskraft zu verleihen. Blitzschnelle Rollenwechsel gehörten ebenfalls dazu, wie schweißtreibender Körpereinsatz. Momente der Stille oder der sanften Plauderei wechselten mit Szenen plötzlicher Missgeschicke und der Suche nach Zufriedenheit und Trost inmitten der Niederungen des Alltags, in denen sich auch das begeisterte Publikum so manches Mal wiedergefunden haben dürfte. Nach einem zweieinhalbstündigen Bühnenfeuerwerk der Extraklasse nahm Veith mit einer ganz eigenen, modernen Version von Max und Moritz Abschied.