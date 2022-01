Schwerer Autounfall in Bissendorf: E-Call-System alarmiert die Polizei

Auf dem Dach landete das Auto einer 24-jährigen Fahrerin aus Quakenbrück bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagabend in Bissendorf.

NWM-TV

Bissendorf. Die Polizei Osnabrück hat weitere Einzelheiten zu dem schweren Autounfall vom Freitagabend in Bissendorf bekannt gegeben. Unter anderem steht jetzt die Unfallursache fest. Und woher der Notruf kam.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, alarmierte das verunglückte Fahrzeug selbst die Einsatzkräfte per sogenanntem Emergency-Call (kurz: E-Call). Der automatische Notruf ging den Angaben zufolge am Freitag gegen 17.50 Uhr ein. Ein solches