Corona-Tests: An Weihnachten ließen sich eher die Vorsichtigen testen

Kevin Gisdon (links) hat sein Tsstzentrum auf dem Parkplatz von Media Markt in Belm. Gisdon war selbst an den Feiertagen mit den Testzahlen zufrieden und für Media-Markt-Leiter Philipp Melcher ist die Testmöglichkeit vor der Haustür geradezu "spitzenmäßig".

Andreas Wenk

Bissendorf. Während der normalen Öffnungszeiten ist die Nachfrage in Corona-Testzentren groß. Doch wie sah es in Schnelltestzentren in Wallenhorst, Belm und Bissendorf über die Weihnachtstage aus?

Die Betreiber des Testzentrums im Posthotel in Schledehausen zeigen sich mehr als zufrieden. Laut Henning Hünerbein waren alle Termine ausgebucht. Wegen der hohen Nachfrage habe man sogar noch weitere Test-Termine angeboten. Zu Mirko Gooßen