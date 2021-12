Die Talbrücke auf der A30 bei Bissendorf ist Ende 2021 fertig saniert.

Autobahn Westfalen

Bissendorf. Die Autobahn Westfalen hat die Sanierung der Talbrücke Bissendorf auf der A30 zwischen Bissendorf und Melle-Gesmold abgeschlossen.

Die Arbeiten haben rund sechs Monate gedauert, in denen die Brückenübergänge in beiden Richtungen erneuert wurden, heißt es in einer Mitteilung der Autobahn Westfalen. Dabei seien Baukosten von rund 650.000 Euro angefallen.Auf beiden Seiten