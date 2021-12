Begegnung unter der Brücke: Danny Kinzel (links) und andere Bürger aus Bissendorf und Umgebung helfen dem Obdachlosen Jaroslaw mit Essen, Getränken, warmer Kleidung und ihrer Mitmenschlichkeit.

Johanna Kollorz

Bissendorf/Melle. Seit zwei Wochen lebt Jaroslaw unter der Autobahnbrücke der A30 zwischen Bissendorf und Melle. Täglich bekommt der Obdachlose Unterstützung aus der Bevölkerung, wird mit Essen, Getränken und warmer Kleidung versorgt.

An einem mit Graffiti besprühten Pfeiler hat der Mann aus Tschechien sein Quartier aufgeschlagen. An kalten Tagen zieht der Wind eisig unter der Brücke am Kreisverkehr Richtung Holte/Melle her. Doch der 55-Jährige, dessen Name so viel wie „