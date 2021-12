Mobile Raumsystem, sogenannte Containerklassen, haben sich an den Bissendorfer Schulen bewährt. (Symbolbild)

imago images/Stefan Noebel-Heise

Bissendorf. Klassenräume, Schülertreffs oder Ruheräume für Lehrer: Die Nutzungsmöglichkeiten mobiler Raumsysteme sind vielfältig. In Bissendorf nutzen aktuell die Oberschule am Sonnensee sowie die Grundschulen in Bissendorf und Wissingen Container.

Flexibilität, günstige Kosten, kurze Bauzeiten – Containerklassen sind bei vielen Kommunen als Notlösung für überfüllte Schulen und neue Angebote beliebt. Wie steht es um Nutzung, Auslastung und Kosten der Containeranlagen in Bissendorf? Da