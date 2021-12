Nach der Feuerwehr kommen die Ermittler: Die Tierschutzorganisation Peta hat Anzeige im Zusammenhang mit einem Stallbrand in Bissendorf erstattet.

Bissendorf. Wenn ein Stall brennt, erstattet Peta Strafanzeige. So auch im Falle des Schweinestalles in Bissendorf, der in der letzten Novemberwoche in Flammen stand. Die Tierschutzorganisation gibt dabei freimütig zu, die Gegebenheiten vor Ort nicht im Detail geprüft zu haben. Was also soll das Ganze?

Bei dem Brand im Bissendorfer Ortsteil Uphausen-Eistrup waren rund 150 Schweine verendet. Die Tierschutzorganisation Peta hat laut einer Pressemitteilung deswegen nun Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück erstattet. Die Tierschu