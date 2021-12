Im Jahr 1975 wurde in Schledehausen die Ortsdurchfahrt ausgebaut; hier die Bergstraße. Auch darauf geht Ortshistoriker Horst Denke in seiner neuesten Chronik ein.

Archiv Horst Denke

Bissendorf. Wer wissen möchte, wie es in Schledehausen vor rund 50 Jahren aussah und was sich in den 1970er-Jahren in dem Luftkurort ereignet hat, den dürfte die neue Chronik des Ortshistorikers Horst Denke interessieren.

Horst Denke, 1950 in Schledehausen geboren, lehrte bis 2013 unter anderem Geschichte und Politik an der Haupt- und Realschule in Bissendorf, der heutigen Oberschule am Sonnensee. Die Jahre seit seiner Pensionierung nutzte der Ortschronist i