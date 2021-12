Corona-Testzentrum öffnet wieder in Bissendorf-Schledehausen

In Bissendorf-Schledehausen öffnet wieder ein Corona-Testzentrum. Symbolfoto

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bissendorf. In Bissendorf-Schledehausen eröffnet das Corona-Testzentrum in Hünerbeins Posthotel wieder. Los geht es am Freitag, 3. Dezember.

Wie schon im April bis September stellt die Familie Hünerbein ihr Hotel an der Bergstraße 2 wieder als Testzentrum zur Verfügung, wie Betreiber Henning Hünerbein in einer Mittelung bekannt gibt: "Aufgrund der 2Gplus-Regelung in Ni