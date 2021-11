Nur ein kleiner Piks: Am Mittwoch wird in Bissendorf und am Donnerstag in Wallenhorst und Bramsche geimpft.

dpa/Sven Hoppe

Osnabrück. Die Mobilen Impfteams des Landkreises rücken aus: Am morgigen Mittwoch wird in Bissendorf und am Donnerstag in Wallenhorst und Bramsche geimpft. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich.

Morgen wird das Mobile Impfteam des DRK sein Equipment im Bissendorfer Ortsteil Jeggen im DRK-Feuerwehrzentrum am Pfingstweg 112 aufbauen. Von 11 bis 17.30 Uhr werden dort Impfungen angeboten. In Wallenhorst wird das Foyer der Haselandhalle