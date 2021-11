170 Rettungskräfte konnten 64 Schweine aus brennendem Stall in Bissendorf retten

Am Montag war der Brand in einem Schweinestall in Bissendorf ausgebrochen.

TV7News/Festim Beqiri

Bissendorf. Bei dem Brand eines Schweinestalls in Uphausen-Eistrup kamen am Montag 150 Tiere ums Leben. Einen Tag nach dem Feuer haben die Ermittlungsarbeiten zur Brandursache begonnen.

Nach dem verheerenden Feuer in einem Schweinestall in Uphausen-Eistrup am Montagnachmittag haben die Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Entgegen ersten Erkenntnissen konnten insgesamt 64 der 210 Tiere ins Freie getrieben werden. 146 Sc