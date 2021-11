Schweinestall in Bissendorf steht in Flammen

In Bissendorf ist am Montagnachmittag ein Feuer in einem Schweinestall ausgebrochen.

TV7News/Festim Beqiri

Bissendorf.

Ersten Informationen zufolge steht das Gebäude an der Straße Im Zittertal in Vollbrand, sagt Polizeisprecherin Konstanze Heine auf Anfrage. Personen sollen sich nicht mehr im Gebäude befinden, aber noch Schweine. Rund 300 Schweine könnten s