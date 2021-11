In Bissendorf ist am Montagnachmittag ein Feuer in einem Schweinestall ausgebrochen.

TV7News/Festim Beqiri

Bissendorf. In Bissendorf ist am Montagnachmittag ein Feuer in einem Schweinestall ausgebrochen. 150 Schweine wurden getötet.

Am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr brach das Feuer in dem Stall an der Straße Im Zittertal aus, sagte Polizeisprecherin Konstanze Heine auf Anfrage. Schnell stand der Stall in Vollbrand, eine große Rauchsäule war zu sehen.Menschen wurden n