An der L87 zwischen Wulften und Schledehausen soll ein Radweg gebaut werden.

Robert Schäfer

Bissendorf. Im Verkehrs- und Gewässerausschuss stellte das Ingenieurbüro IPW den aktuellen Planungsstand zum Lückenschluss der Radwege in Wulften und Schledehausen vor.

Seit Jahren versucht die Gemeinde Bissendorf, attraktiver für Radfahrer zu werden. Im Zentrum steht dabei die Ausweitung des Radwegenetzes. An mehreren Stellen sollen neue Wege entstehen. So auch an der L87 zwischen Wulften und Schledehause