Funken und Rauch - Bahn in Bissendorf muss evakuiert werden

Am Abend des 18. November musste in Wissingen ein Zug evakuiert werden.

Bissendorf. Gegen 20.20 Uhr am Donnerstagabend wurde am Bahnhof Wissingen in Bissendorf ein Zug evakuiert. Personen kamen nicht zu Schaden, der Zug konnte jedoch nicht weiterfahren.

Um kurz nach 20 Uhr bemerkte der Lokführer der Eurobahn von Löhne nach Rheine fliegende Funken und Rauch an der Vorderachse des Fahrzeugs, berichtet die Polizei auf Anfrage am Freitag. Er habe daraufhin umgehend die Evakuierung des Zuges ei