Franz Ferdinand Antonio ist das 100. Baby in Bissendorf

Franz Ferdinand Antonio ist das 100. Baby in Bissendorf: Mit seinen Eltern Laura Gordala und Maxilillian Meyer Gordola freuen sich Bürgermeister Guido Halfter sowie Marlies Kattmann und Ute Jahn von der Gemeinde Bissendorf

Robert Schäfer

Bissendorf. Bissendorf hat in diesem Jahr sehr früh Grund zur Freude: am 7. September wurde das 100. Baby in der Gemeinde geboren.

Franz Ferdinand Antonio ist ein ganz besonderes Kind: am 7. September wurde der Junge als 100. Baby des Jahres 2021 in Bissendorf geboren. Laura Gordala und Maxilillian Meyer Gordola freuen sich wahnsinnig über ihr erstes Kind. Franz Ferdin