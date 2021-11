Bissendorf. Seit dem Dienstagmittag ist ein 70-jähriger Mann aus Bissendorf vermisst worden. Am Mittwochmorgen wurde er nach einer Öffentlichkeitsfahndung gefunden.

Am Mittwochmorgen hatte die Polizei öffentlich nach dem Mann gesucht. Mit Erfolg: Bei der Polizei in Melle gingen mehrere Hinweise auf den gesuchten Mann ein. Er wurde an einer Bushaltestelle entdeckt.

Dort hatte er offenbar die ganze Nacht verbracht – trotz der Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt. Dennoch gehe es ihm den Umständen entsprechend gut, teilte die Polizei mit.

Der Senior hatten am Dienstag gegen 13 Uhr mit dem Bus in den Osnabrücker Stadtteil Dodesheide fahren wollen, kam dort bei seinen Verwandten aber nicht an, hatte die Polizei mitgeteilt. Am Abend schalteten die Angehörigen die Polizei ein.