Bissendorf. Seit dem Dienstagmittag wird ein 70-jähriger Mann aus Bissendorf vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Der Senior wollte gegen 13 Uhr mit dem Bus in den Osnabrücker Stadtteil Dodesheide fahren, kam dort bei seinen Verwandten aber nicht an, teilte die Polizei mit. Am Abend schalteten die Angehörigen die Polizei ein.

Der 70-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und aus gesundheitlichen Gründen spricht er nicht mehr. Er wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß

"südasiatisches Erscheinungsbild", dunkle Hautfarbe

Halbglatze mit grauem Haarkranz

dickliche Statur mit sichtbarem Bauch

blauer Gehstock

schwarze Jacke

schwarze Mütze

schwarze Schuhe

Hinweise bitte an die Polizei in Melle unter 05422/920600 oder jede andere Polizeidienststelle.