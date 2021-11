Zwischenbilanz nach zwei Monaten Regio-Store in Bissendorf

Das Packen von Geschenkkörben ist ein neues Angebot im gut laufenden Regio-Store in Wissingen. Hauke Rehme-Schlüter, Mutter Heike und Ehefrau Katha präsentieren Beispiele.

Johanna Kollorz

Bissendorf. Am 9. September 2021 öffnete der Regio-Store in Bissendorf-Wissingen offiziell seine Tore. Zeit für eine erste Zwischenbilanz im rund um die Uhr geöffneten Selbstbedienladen für zertifizierte Bio-Produkte.

Zwei Monate gibt es ihn jetzt schon: Den Regio-Store an der Mindener Straße 71, in dem einmal registrierte Kunden zu jeder Tages- und Nachtzeit Bioprodukte kaufen und an der Selbstbedienkasse bezahlen können. Wir wollen wissen, welche Erfah