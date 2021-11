Die Gemeinde Bissendorf sucht Wohnraum.

imago images/Westend61

Bissendorf. Um die bislang sehr erfolgreiche dezentrale Unterbringung Geflüchteter auch bei steigenden Flüchtlingszahlen fortsetzen zu können, sucht die Gemeinde Bissendorf privaten Wohnraum.

