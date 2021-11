Obwohl auf dem Displan eine Bissendorfer Nummer auftauchen kann, rufen die Betrüger nicht aus Bissendorf an, ist sich die Polizei sicher. (Symbolfoto)

Bissendorf. Im Raum Bissendorf rufen offenbar Betrüger an, die die Daten der Stromzähler in den angerufenen Haushalten haben wollen. Der Polizei ist diese Masche bekannt. Die Beamten geben Tipps, wie man sich verhalten sollte, wenn so ein Anruf eingeht.

Die Betrüger geben demnach bei ihren Anrufen an, von einem Energievertrieb zu sein. Sie würden die Nummer des Stromzählers benötigen, um den laufenden Vertrag rückstufen zu können, damit die Kunden Geld sparen können. Bislang seien derartig