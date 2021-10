Eine rundum starke Show: Beim Finale der Ferienspaßaktion "Mitmach-Circus Charlie" im Kurgarten Schledehausen sah man nur strahlende Gesichter – in der Manege und auch ringsum auf den Tribünen.

Johanna Kollorz

Bissendorf. 50 Kinder haben an der Bissendorfer Herbstferien-Aktion „Mitmach-Circus Charlie“ teilgenommen. Dabei lernten sie erstaunlich schnell, wie eine große Gala-Show am Ende zeigte.

Die Aufregung der kleinen „Stars in der Manege“ stieg mit jeden Tag mehr. Spätestens, als sie die 250 Tickets für die Abschlussvorstellung am Freitag mitgestalten durften, wurde allen klar: Da kommen ganz schön viele Zuschauer. Bereits in d