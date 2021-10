Amprion verstärkt Strommasten in Bissendorf: Was steckt dahinter?

In den kommenden Monaten wird der Netzbetreiber Amprion Masten der 220kV-Freileitung zwischen Voxtrup und Allendorf reparieren und verstärken.

Robert Schäfer

Bissendorf. Im November sollen in Bissendorf Reparatur- und Ertüchtigungsarbeiten an der 220kV-Freileitung zwischen Voxtrup und Allendorf beginnen. Diese stünden aber in keinem Zusammenhang mit der umstrittenen 380kV-Leitung in der Region, betont Netzbetreiber Amprion.

Ab Montag, 1. November, wird Amprion sowohl an den Masten selbst als auch an den Fundamenten Reparaturen vornehmen. In den vergangenen Wochen hatten die Eigentümer der Grundstücke, auf denen die Masten stehen, Post von dem Netzbetreiber erh