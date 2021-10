Vollsperrung der K325 in Bissendorf

Die Schelenburger Straße wird zwischen Wissingen und Schledehausen für zehn Tage voll gesperrt.

Landkreis Osnabrück

Bissendorf. Ab Dienstag, 12. Oktober, wird die K325 (Schelenburger Straße) zwischen Wissingen und Schledehausen voll gesperrt. Der Grund sind Gewährleistungsarbeiten.

Die Bauarbeiten an dem Teilstück der Schelenburger Straße werden etwa zehn Tage andauern, teilt der Landkreis Osnabrück in einer Pressemitteilung mit. Die Straße wird voraussichtlich am 22. Oktober wieder freigegeben. Ein Umleitungsstrecke