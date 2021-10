Zu jung, zu schnell, zu abgelenkt? Wer am Steuer besonders gefährdet ist

Bäume am Wegesrand: Die tödliche Gefahr durch Baumunfälle sei vielen Verkehrsteilnehmern gar nicht bewusst. (Symboldbild)

dpa/Uwe Zucchi

Osnabrück/Bissendorf. Wieder ein Toter: Am Sonntagmorgen starb ein 20-jähriger Bad Essener bei einem Unfall in Bissendorf. Er war gegen 6 Uhr nach links von der Fahrbahn abkommen und mit seinem Pkw frontal gegen einen Baum geprallt. Kein Einzelfall: Allein im vergangen Jahr gab es in der Region sieben tödliche Unfälle im Zusammenhang mit Bäumen.

Dabei ist die Unfallstelle im Bissendorfer Ortsteil Stockumer Mark eher untypisch für Baumunfälle: keine Allee, sondern ein Einzelbaum. Das ändert aber nichts an einer bitteren Wahrheit: Die Gefahr, beim Abkommen von der Fahrbahn schwer ver