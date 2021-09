Rentner Ralf Rehage macht den Test: So funktioniert der Regio-Store

Der Scan- und Bezahlvorgang an der Selbstbedienkasse des Regio-Store läuft reibungslos. Ralf Rehage ist positiv überrascht und will gerne wiederkommen.

Johanna Kollorz

Bissendorf. In Wissingen ist im September der „Regio-Store“ an den Start gegangen. In dem Selbstbedienladen für zertifizierte Bioprodukte kann man rund um die Uhr einkaufen. Aber geht das Konzept auch für Senioren auf? Wir haben es getestet.

10 Uhr morgens vor dem neu eröffneten Bio-Laden an der Mindener Straße 71. Personal treffen die Kunden hier lediglich an, wenn Kühlschränke und Regale eingeräumt oder die Systeme überarbeitet werden. Da das Konzept des Regio-Stores auf Selb