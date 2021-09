Bei Streit am Gartenzaun hilft oft nur gegenseitiges Verständnis. Dazu soll ein Schiedsmann beitragen, damit der Streit nicht vor dem Richter endet.

dpa/Jens Schierenbeck

Bissendorf. Damit private Streitigkeiten nicht vor Gericht landen, gibt es in jeder Gemeinde Schiedspersonen. In Bissendorf ist zum 1. Februar 2022 der Posten eines Schiedsmannes und eines Stellvertreters neu zu besetzen.

Zu den Aufgaben der Schiedsperson gehört die Durchführung von Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsangelegenheiten und in Strafsachen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Bissendorf. Hierbei soll die Schiedsperson zur Ver