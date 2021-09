Das sagen die Parteien zum Thema Bauen in Bissendorf

Die Parteien haben unterschiedliche Pläne zum Thema Bauen. (Symbolfoto)

Patrick Pleul/dpa

Bissendorf. Die Ideen der sechs am Sonntag in Bissendorf zur Wahl stehenden Parteien sind gerade beim Thema Baugebiete sehr unterschiedlich. Aber was wollen die Parteien genau?

Am kommenden Sonntag wird auch in Bissendorf der Gemeinderat neu gewählt. Dort werden viele der Themen beraten und entschieden, die die Menschen vor Ort betreffen. Ein Thema, das immer wieder für Unstimmigkeiten sorgt, ist das Bauen. Währen