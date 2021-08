Verwaltung, Politik , Träger, Investoren und Bauunternehmen arbeiten bei der geplanten AWO-KiTa Löwenherz in Wissingen zusammen. In einem Jahr soll das Gebäude stehen.

Robert Schäfer

Bissendorf. Bei einer Informationsveranstaltung vor Ort haben am Donnerstag die Gemeinde Bissendorf und die Awo das Konzept der neuen Kita Löwenherz in Wissingen vorgestellt. Möglich wurde die schnelle Planung durch einen "Trick" im Planverfahren.

Nicht mal ein Jahr soll es dauern bis in der neuen Awo-Kindertagesstätte Löwenherz in Wissingen die Kinder spielen. Am Donnerstag hatte die Gemeinde Bissendorf und die Awo gemeinsam mit den Partnerfirmen, der Sparkasse Osnabrück und dem Bau