Die Bilder der Zerstörung durch das Hochwasser (hier ein Haus in Marienthal, Rheinland-Pfalz) veranlassten die Geschäftsführung von Thomas Philipps zu einer Spende von einer Millionen Euro.

dpa/Thomas Frey

Bissendorf. In schwierigen Zeiten ist es wichtig zusammen zu stehen und diejenigen die Hilfe brauchen, schnell und pragmatisch zu unterstützen. Aus diesem Grund spendet Thomas Philipps als Zeichen der Solidarität eine Million Euro an die Aktion „Deutschland Hilft“ zur Unterstützung der Nothilfe im Rahmen der Hochwasserkatastrophe.

Nach Angaben der Geschäftsführung des Unternehmens mit Sitz in Bissendorf hätten alle mit großer Bestürzung in den vergangenen Tagen die Nachrichten und Bilder der Verwüstung durch die Starkregenfälle in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz