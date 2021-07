Ein Mehrfamilienhaus war am frühen Sonntagmorgen in Bissendorf-Jeggen in Brand geraten. Laut Polizei ist das Gebäude einsturzgefährdet.

NWM-TV

Bissendorf. Das Gebäude, das am Sonntag in Bissendorf-Jeggen in Vollbrand gestanden hatte, ist nach Angaben der Polizei einsturzgefährdet und nicht bewohnbar. Am Montag machten sich die Brandermittler ein Bild vor Ort.

Was war passiert? Ein Mehrfamilienhaus war am frühen Sonntagmorgen in Bissendorf-Jeggen in Brand geraten. Bewohner des Hauses hatten gegen 3 Uhr ein merkwürdiges Geräusch gehört und im Bereich eines Balkons Flammen gesehen. Der Dachstu