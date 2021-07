"Es ist nichts mehr da": Bissendorfer hilft Flutopfern in Schuld

In Schuld hat die Flutkatastrophe schwere Schäden angerichtet. Alexander Lanver aus Ellerbeck hilft vor Ort.

Alexander Lanver

Bissendorf. Mit einem spontanen Hilfseinsatz versucht Alexander Lanver aus Ellerbeck die Not in dem von der Flutkatastrophe besonders stark betroffenen Schuld zu lindern. Die Menschen benötigen vor allem Werkzeuge und Lagermöglichkeiten.

Es ist eine Hilfsaktion, die ganz direkt ankommt: Als Alexander Lanver aus Ellerbeck am Wochenende die Bilder aus den Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz und NRW sah, wollte er helfen. Deswegen ist er am vergangenen Freitag nach Schuld