Am Freitag wird Gisela Kascha, Schulleiterin der Oberschule am Sonnensee, offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

Robert Schäfer

Bissendorf. Mit einem Festakt verabschiedet die Oberschule am Sonnensee in Bissendorf (OBS) am Freitagmittag, 16. Juli, Schulleiterin Gisela Kascha in den Ruhestand. Die Pädagogin hat die Schule über viele Jahre geprägt.

43 Jahre lang hat Gisela Kascha als Lehrerin gearbeitet. „Der Lehrerberuf war schon als Kind mein Traum“, sagt sie - und daran habe sich bis heute nichts geändert. Allerdings habe sich das Berufsbild über die letzten Jahrzehnte gewande