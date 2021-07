Trafo-Brand sorgt für Stromausfall in Schledehausen

In Schledehausen ist am Sonntagmorgen ein Trafo in Brand geraten.

Ludger Tebben/Nordwest Media

Bissendorf . Am Sonntagmorgen ist im Bissendorfer Ortsteil Schledehausen ein Trafo in Brand geraten. Etwa 20 Häuser im Umfeld des Brandortes sind vorläufig ohne Strom.

Die Alarmierung ging am Sonntagmorgen um kurz vor 8 Uhr bei der Leitstelle des Landkreises Osnabrück ein. An der Kreuzung Bergstraße, wo die Neue Straße in die Krevinghauser Straße übergeht, hatte ein Trafo Feuer gefangen.