Haben die Offene Bühne auf dem Hof Luckmann organisiert: die Musiker der Band Jaywalq.

Tom Bullmann

Bissendorf. Sogar bei bedecktem Wetter kommen die Gäste nach Nemden, um zu Livemusik im Biergarten von Hof Luckmann einzukehren. Die Lockerungen der Corona-Regeln machen es möglich.

„Hey, haltet euch an die Einbahnstraßenregelung, sonst gibt es ein Knöllchen!“ Freundlich, aber bestimmt fordert Karsten Luckmann seine Gäste auf, sich auf seinem Hof an die Corona-Bestimmungen zu halten. Denn er möchte, dass er so wie jetz