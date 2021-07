Ausnahmsweise mal zusammen: Die Klassen 10 a und 10b der Oberschule am Sonnensee haben ihre Abschlusszeugnisse erhalten.

Robert Schäfer

Bissendorf. In zwei getrennten Abschlussfeiern haben am Freitagmittag die Schüler der beiden Abschlussklassen 2021 an der Oberschule am Sonnensee in Bissendorf ihre Zeugnisse erhalten.

Schulleiterin Giesela Kascha verabschiedete den Jahrgang, der besonders unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu leiden hatte: Geschlossene Schule, Fernunterricht, ausgefallene Berufsfindungsangebote und eingeschränkte Kontakte hatten