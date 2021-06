Eingeschüchtert und aufgeregt zugleich wirkten die beiden Jungfalken, als die Helfer in ihr Gefängnis blickten.

Bissendorf. Für zwei Jungfalken, die in ein Güllesilo geraten waren, baute die Bissendorfer Feuerwehr am Samstagnachmittag per Treppe einen Fluchtweg und hofft, dass sie ihn nutzen.

Die Ortswehr scheint einen besonderen Hang zu Federvieh in Not zu haben. Nachdem sie erst im April Entenküken aus einem Güllefass gerettet hatten, wurden die Helfer am Samstag gegen 16 Uhr von Anliegern zu dem Güllesilo am Forstweg im Ortst