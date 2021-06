Spielprobe auf der neu geschaffenen Boule-Anlage: der TVB-H-Vorsitzende Harald Bowenkamp (von links), Tennis-Abteilungsleiterin Karin Lückemeyer, Bürgermeister Guido Halfter sowie Projektleiter Helmut Lammers mit seinem tatkräftigen Team: Wolfgang Gosemärker, Burkhard Kaufmann und Eckhardt Berg.

Johanna Kollorz

Bissendorf. Neuer Glanz auf lange stillgelegtem Areal: Neben den aktiv bespielten Tennisplätzen des TV Bissendorf-Holte am Kalkofenweg in Schledehausen haben Vereinsmitglieder in Eigenleistung zwei Boule-Bahnen geschaffen. Diese wurden jetzt offiziell eingeweiht.

Zur Begrüßung auf der neuen Anlage nahm Tennis-Abteilungsleiterin Karin Lückemeyer die Anwesenden mit auf eine kleine Zeitreise: Beginnend bei der Vereinsgründung der TG Schledehausen im Jahre 1976 über die vier Jahre später erfolgte Gründu