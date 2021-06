Bissendorfer Unternehmerfamilie Phillips spendet 130.000 Euro an Oberschule

Alexander Phillips probiert das Konzept des kooperativen Arbeitens mit dem iPad und den neuen digitalen Tafeln aus.

Robert Schäfer

Bissendorf. Die Oberschule am Sonnensee hat in allen Klassenräumen hochmoderne digitale Tafeln. Ermöglicht wurde die Investition durch eine Spende der Bissendorfer Unternehmerfamilie Phillips.

130.000 Euro hatten André und Alexander Phillips an die Oberschule am Sonnensee (OBS) für die Ausstattung aller Klassenräume mit interaktiven Tafeln, sogenannten Panels, gespendet. „Das ist eine Spende, die es so noch nie gab“, freute sich