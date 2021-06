Gemeinsam mit Vertretern von Verwaltung, Politik und den ausführenden Firmen gaben die Landtagsabgeordnete Gerda Hövel und Uta Weiner-Kohl, Leiterin der regionalen Straßenbaubehörde, den Radweg zwischen Wulften und Belm an der L87 frei.

Robert Schäfer

Bissendorf. Der Radweg zwischen Wulften und Belm auf Bissendorfer Seite ist freigegeben. Der Ortsteil ist nun über die 1,65 Kilometer lange Strecke an den Gemeinschaftsradweg Belm und den Radschnellweg nach Osnabrück angeschlossen.

Was lange währt wird endlich gut – so zumindest sahen es am Dienstagnachmittag Vertreter von Land, Behörden, Verwaltung und Politik beim offiziellen Lückenschluss des Radwegs an der Belmer Straße (L87) zwischen Belm und Wulften. 15 Jahre wa