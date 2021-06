Der Bebauungsplan für die „Natberger Heide“ in Bissendorf soll geändert werden.

Robert Schäfer

Bissendorf. Änderungen von Bebauungsplänen müssen von Gemeinden öffentlich ausgelegt werden. In Bissendorf gibt es dazu oft eine freiwillige Bürgerversammlung. Im Fall der Pläne, den Bereich „Natbergen Auf der Heide“ neu zu gestalten gab es am Montag erstmals eine Hybrid-Versammlung – im Bürgersaal und online.

Was wird aus dem Gebiet „Natbergen – Auf der Heide?“ Das interessierte am Montagabend mehr als 50 Anwohner, die zum Teil in den Bürgersaal gekommen waren, sich erstmals in der Gemeinde Bissendorf aber auch online via Zoom zu einer Bürgerver