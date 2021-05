Aus diesen Plänen wird wohl nichts: Um die alte Arztvilla „Am Berg“ in Schledehausen sollte ein neues Pflege- und Gesundheitszentrum gebaut werden - doch nun hat die Gemeinde den Bebauungsplan gekippt. (Archivbild)

Elvira Parton

Bissendorf. Der seit Langem diskutierte Bebauungsplan „Schledehausen Am Berg“ ist aufgehoben: Weil wichtige Verträge bis heute nicht geschlossen wurden, will die Bissendorfer Verwaltung das politische Verfahren neu starten.

In seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag nahm der Gemeinderat einstimmig eine Vorlage der Verwaltung an, wonach der seit vier Jahren bestehende Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Schledehausen Am Berg“ aufgehoben wird. Die 2017 verabschie